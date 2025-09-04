Böbrek Yetmezliği Olan Hasta Hava Ambulansı ile Sevk Edildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde böbrek yetmezliği olan hasta hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.

Seydişehir'de ikamet eden ve böbrek yetmezliği olan H.K. (84) rahatsızlandı.

İlk müdahalesi yapılan Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan H.K. Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ve Millet Bahçesine inen hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.