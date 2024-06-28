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Böbrek Nakli Sonrası Yaşamını Yitiren Naci Barutçu Trabzon'da Toprağa Verildi

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Oğlunun verdiği böbreğin nakledilmesinin ardından kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Naci Barutçu'nun cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi. Barutçu için Akçaabat ilçesine bağlı Erikli Mahallesi'ndeki Önbaş Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Oğlunun verdiği böbreğin nakledilmesinin ardından kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Naci Barutçu'nun cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi.

Barutçu için Akçaabat ilçesine bağlı Erikli Mahallesi'ndeki Önbaş Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından 47 yaşındaki Barutçu'nun cenazesi, aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.

Aşırı zayıflama şikayetiyle bir süre önce gittiği hastanede iki böbreğinin de büyük oranda çalışmadığı tespit edilen Naci Barutçu'nun organ nakli olmasına karar verildi.

Babasına böbrek vermek isteyen 28 yaşındaki Emir Barutçu'nun yapılan tetkiklerinde dokularının uyumlu olduğu belirlendi.

Bunun üzerine iki gün önce İstanbul'daki özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyonla Emir Barutçu'dan alınan böbrek, babasına nakledildi.

Sorunsuz geçen ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde müşahedeye alınan Naci Barutçu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Emir Barutçu'nun tedavisinin ise aynı hastanede devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kalp Krizi Akçaabat Trabzon Erikli Böbrek Sağlık Yaşam Güncel Haberler

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