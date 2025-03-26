BMW, Çin'de 360 Derece Yapay Zeka Stratejisini Başlattı

SHENYANG, 26 Mart (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi BMW, Çin'de 360 derece tam zincir yapay zeka stratejisini başlattığını duyurdu. BMW, bu stratejiyle şirketin Çin'deki faaliyetlerine yapay zeka teknolojisinin entegrasyonunu hızlandırmayı amaçlıyor.

Alman otomobil devi, yeni stratejinin üç ana odak noktasını kullanıcı deneyimini geliştirmek, işletmelerin verimliliğini artırmak için iş süreçlerini güçlendirmek ve kazan-kazan tedarik zinciri işbirliğini teşvik etmek olarak açıkladı.

BMW CEO'su Oliver Zipse, kısa süre önce Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 2025 Çin Kalkınma Forumu'nda yaptığı konuşmada, "BMW, yapay zeka teknolojisini daha insan merkezli, daha akıllı ve daha güvenli mobilite çözümleri yaratmada önemli bir itici güç olarak görüyor. Yapay zekanın sorumlu kullanımını savunarak inovasyon ve sorumluluğa olan bağlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.

Alman şirket, yapay zeka destekli büyük dil modelleri ve akıllı sistemlerin, 2026 yılında piyasaya sürülecek olan ilk Çin yapımı yeni nesil modellerine entegre edileceğini belirtti. Bu entegrasyon sayesinde otomobiller ve sürücüler arasındaki doğal ve sorunsuz etkileşimin geliştirileceği vurgulandı. Bu ayın başlarında BMW, yeni nesil modeli Neue Klasse'nin Huawei'nin akıllı ara bağlantı çözümüyle donatılacağını açıklamıştı.

Beijing, Shangai, Shenyang ve Nanjing'deki araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezleriyle Çin, BMW'nin Almanya dışındaki en büyük Ar-Ge ağını barındıran ülke konumunda bulunuyor.

BMW Grubu Çin Bölgesi Başkanı ve CEO'su Sean Green, "Yeni nesil teknoloji kümesine dayalı yenilikleri yapay zeka stratejimizin ana odağı olarak görüyoruz. Bu yeniliklere devam ederek Çinli kullanıcılar için tüm senaryolarda akıllı deneyimi sürekli olarak geliştirip zenginleştireceğiz" dedi.

2012 yılında Çinli batarya devi CATL'nin ilk otomotiv müşterisi olan BMW, daha fazla önde gelen Çinli teknoloji şirketiyle işbirliği yapmayı planladığını duyurdu. Şirket, yapay zeka destekli büyük dil modelleri ve akıllı ses etkileşimi gibi son teknoloji alanlarında yapılacak bu işbirlikleriyle Çinli kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan çözümleri ortaklaşa geliştirmeyi amaçlıyor.

BMW'nin 2010 yılından bu yana Shenyang'daki üretim üssüne yaptığı toplam yatırım 116 milyar yuana (yaklaşık 16,16 milyar ABD doları) ulaştı. Shenyang, BMW'nin dünya çapındaki en büyük üretim tesisine ev sahipliği yapıyor.