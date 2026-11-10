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BM yetkilisi Nijerya'nın kuzeyinden Nijer'e kaçanların sayısını 64 bin olarak duyurdu

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BM yetkilisi Dominique Hyde, yıl başından bu yana Nijerya'nın kuzeyindeki şiddetten kaçıp Nijer'e ulaşanların sayısının yaklaşık 64 bine çıktığını bildirdi. Hyde, Nijer'deki insani ihtiyaçların arttığını ve kayıtsız mültecilerin yardıma erişimde zorlandığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Direktörü Dominique Hyde, yıl başından bu yana Nijerya'nın kuzeyindeki şiddet olaylarından kaçarak Nijer'e ulaşan kişi sayısının yaklaşık 64 bine yükseldiğini bildirdi.

Hyde, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Nijer, Nijerya ve Benin'de derinleşen bir insani kriz ve koruma acil durumu konusunda uyarıda bulunan Hyde, "Yıl başından bu yana Nijerya'nın kuzeyindeki şiddet olaylarından kaçarak Nijer'e ulaşan kişi sayısı yaklaşık 64 bine ulaştı." dedi.

Hyde, mevcut durumun, halihazırda yarım milyondan fazla mülteci ve sığınmacıya ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilere ev sahipliği yapan Nijer'deki insani ihtiyaçları daha da artırdığını vurguladı.

Şiddet olaylarının etkisinin daha geniş bir alana yayılarak yüzlerce Nijeryalının komşu ülke Benin'e sığınmasına da yol açtığını vurgulayan Hyde, gelenlerin çoğunun, Nijerya sınırında yer alan ve halihazırda güvensizlik, iklim şokları ve kapasitesini aşan hizmet sorunlarıyla boğuşan Nijer'in güneydoğusundaki Diffa ve batısındaki Tahoua bölgelerine sığındığını söyledi.

Hyde, "Koruma alanındaki endişeler giderek artıyor. Sınırlı kaynaklar nedeniyle kayıt işlemleri ancak yakın zamanda başlayabildiğinden bu yıl gelen Nijeryalı mültecilerin yalnızca yüzde 5 kadarı kayıt altına alınabildi. Resmi belgeleri olmayan mülteciler, yardım ve temel hizmetlere erişimde ek engellerle karşılaşıyor. Bu durum onları daha büyük koruma risklerine açık hale getiriyor." dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin acil ihtiyaçları karşılamak için yetkililer, BM kuruluşları ve insani yardım ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalıştığını vurgulayan Hyde, Nijer, Nijerya ve Benin'deki acil durum müdahale ve çözüm çalışmalarını genişletmek için 11,4 milyon dolarlık bir kaynak arayışında olduklarının altını çizdi.

Kaynak: AA
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