BM ve Amnesty, Macron'un Gazze Açıklamalarına Tepki Gösterdi

BM ve Amnesty, Macron'un Gazze Açıklamalarına Tepki Gösterdi
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Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ve Amnesty International Genel Sekreteri Agnes Callamard, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Gazze'yi terk etme konusundaki açıklamalarını eleştirerek, Batı'nın güvenilirliğini çoktan kaybettiğini vurguladılar.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ve Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Genel Sekreteri Agnes Callamard, "Gazze'yi terk edersek, inanılırlığımızı kaybederiz." diyen Emmanuel Macron'a tepki göstererek, Batı'nın güvenilirliğini çoktan kaybettiğini bildirdi.

BM Raportörü Albanese ve Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard, Macron'un, "Gazze'yi terk edersek, İsrail'e sınırsız geçiş hakkı tanırsak, inanılırlığımızı kaybederiz." yönündeki açıklamalarına ilişkin X hesaplarından paylaşım yaptı.

"Batı, İsrail'e onlarca yıldır tanıdığı serbest geçiş hakkıyla güvenilirliğini feda etti"

Albanese, "Trajik şekilde, olan oldu bile: Batı, İsrail'e onlarca yıldır tanıdığı serbest geçiş hakkıyla güvenilirliğini feda etti. Özgürlüğün, eşitliğin ve kardeşliğin evrensel değerler olduğu Batı'da milyonlarca insan acı çekiyor. Geriye tek bir yol kalıyor: İsrail'e yaptırım uygulamak ve işgal altındaki Filistin topraklarında koruma gücü bulundurmak." ifadelerini kullandı.

"Batı güvenilirliğini 19 ay önce kaybetti"

Callamard da Macron'un açıklamalarına atıfta bulunarak, "Ciddi misiniz? Güvenilirlik 19 ay önce, Batı'nın İsrail'in Gazze'deki soykırımına suç ortaklığı yapması ya da eylemsiz kalması sonucunda kaybedildi ve yeniden kazanılması için kelimelerden çok daha fazlası gerekecek." ifadelerine yer verdi.

Macron, Gazze'yi terk ederlerse, inanılırlıklarını kaybedeceklerini söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Singapur ziyareti sırasında yaptığı bir konuşmada, "Gazze'yi terk edersek, İsrail'e sınırsız geçiş hakkı tanırsak, inanılırlığımızı kaybederiz." diye konuşmuştu.

Gazze'de ateşkese ve acil insani yardıma ihtiyaç olduğunu vurgulayan Macron, Filistin devletinin tanınması için çalışılması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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