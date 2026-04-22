Haberler

BM, ABD'nin İran'la geçici ateşkesi uzatma kararını memnuniyetle karşıladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile geçici ateşkesin uzatılmasına yönelik kararını memnuniyetle karşıladı ve bunun diplomasi ile güven inşası için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la geçici ateşkesin uzatılmasına yönelik kararını memnuniyetle karşıladı.

BM'nin internet sitesinden, ABD'nin İran ile geçici ateşkesin uzatılmasına yönelik kararına ilişkin açıklama yapıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ABD'nin ateşkesi uzatma kararını memnuniyetle karşıladığı bildirilen açıklamada, bunun, İran ile ABD arasında gerilimi azaltmaya ve diplomasi ile güven inşası için alan oluşturmaya yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi.

Tüm tarafların ateşkese zarar verebilecek eylemlerden kaçınmaya ve yapıcı şekilde müzakerelere katılmaya teşvik edildiği aktarılan açıklamada ayrıca, Genel Sekreter'in, Pakistan'ın görüşmeleri kolaylaştırma çabalarını desteklediği aktarıldı.

ABD Başkanı Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

