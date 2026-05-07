BM: Sudan'daki savaş ve Güney Sudan'daki istikrarsızlık Abyei'deki ilerlemeyi etkiliyor

UNISFA, bölgede güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor, ancak siyasi kararlılığı oluşturamıyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'daki çatışma ve Güney Sudan'daki istikrarsızlığın Abyei'deki siyasi durumu ve nihai statüsü konusundaki ilerlemeyi etkilendiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi, BM Abyei Geçici Güvenlik Gücü (UNISFA) ile Sudan ve Güney Sudan'daki durum hakkında toplandı.

BM Afrika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martha Ama Akyaa Pobee, Konsey'de yaptığı konuşmada, Abyei'deki siyasi durumun, Sudan'daki çatışma ve Güney Sudan'daki istikrarsızlıktan etkilendiğini belirterek, "Bu durum, iki ülkenin Abyei topraklarının yönetimi ve nihai statüsü konusundaki anlaşmazlıkları çözme yolunda ilerlemesini sınırladı." dedi.

Pobee, "Abyei'de güvenlik ortamı, son altı ayda çoğunlukla suç, silahlanma ve yetkisiz silahlı grupların varlığı nedeniyle kötüleşti, bu durum karmaşık ve istikrarsız bir tehdit ortamı yarattı." diye konuştu.

Abyei'nin kritik bir dönüm noktasında kalmaya devam ettiğini belirten Pobee, UNISFA'nın sivilleri koruma ve gerginliğin tırmanmasını önleme misyonuna devam ettiğini, ancak bunun siyasi kararlılığın yerini tutamayacağını kaydetti.

Pobee, UNISFA'nın bu yıl Abyei'de 58 ölüm ve 69 yaralanmayla sonuçlanan 196 güvenlik olayını kayıtlara geçirdiği bilgisini paylaşarak, bu rakamların geçen yıla kıyasla arttığı anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

"Bu büyük göç dalgası, zaten vahim olan insani durumu daha da kötüleştirdi"

BM Genel Sekreteri'nin Güney Sudan Özel Temsilci Yardımcısı Guang Cong ise Güney Sudan'ın, Sudan'daki çatışmalardan en çok etkilenen komşu ülke olduğunu belirterek, 2023'ten bu yana 1,3 milyondan fazla kişinin Sudan'dan Güney Sudan'a kaçtığını söyledi.

Cong, "Bu büyük göç dalgası, zaten vahim olan insani durumu daha da kötüleştirerek, Güney Sudan'da gıda, temel sağlık hizmetleri ve eğitim hizmetlerine erişimin çok sınırlı olduğu yerlerde baskıyı artırdı." dedi.

Abyei'nin nihai statüsünün, Sudan ve Güney Sudan arasındaki en önemli çözülmemiş sorunlardan biri olmaya devam ettiğini hatırlatan Cong, Sudan'daki savaştan Abyei'nin ciddi şekilde etkilendiğini ifade etti.

Cong, BM kararları doğrultusunda Sudan ve Güney Sudan arasındaki sorunların çözümü ve Abyei'nin nihai statüsü konusunda diyaloğu yeniden başlatmak için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Abyei'de 2005'ten beri ihtilaf sürüyor

Sudan ve Güney Sudan arasında 2005'te imzalanan barış anlaşmasıyla alınan, petrol zengini Abyei'nin nihai statüsünün müzakerelerle belirlenmesi ve referandum kararı uygulanamadı.

Güney Sudan, 2011'deki referandumun ardından bağımsızlığını kazanmıştı. Güney Sudan'ın Mart 2023'te tartışmalı bölgeye askerlerini konuşlandırmasından bu yana gerginlik artmıştı.

BM Abyei Geçici Gücü (UNISFA), Sudan ile komşu Güney Sudan arasında gerginliğin tırmanmasının ardından 2011 yılında Abyei'ye konuşlandırılmıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
