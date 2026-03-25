BM Filistin Özel Raportörü, İnsan Hakları Konseyinde işkence mağduru Filistinlilerin tanıklıklarını okudu

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in işkence uygulamalarının fiilen devlet politikası haline geldiğine dikkati çekerek, İsrail hapishanelerinde işkence gören Filistinlilerin tanıklıklarını okudu.

Bu uygulamaların siyasi açıdan savunulduğuna dikkati çeken Albanese, İHK'ye sunduğu rapordan, işkence mağduru Filistinlilerin tanıklıklarını okurken duygusal anlar yaşadı.

Albanese, tanıkların "'Üzerimize polis köpeklerini saldılar, etlerimizi parçalamalarına izin verdiler. Bir köpek, bir tutukluya saldırdı ve cinsel organını parçalamaya başladı. O, kollarımda can verdi. Bir kafeste korunaklı duran doktor, onu uzaktan muayene etti ve 'onu dışarı atın' dedi.'" ifadelerini aktardı.

BM Filistin Özel Raportörü, bir tanığın "İsrail güçlerinden birinin bir cisim kullanarak kendisine cinsel saldırıda bulunduğu" yönündeki beyanlarını alıntıladı.

Albanese tarafından aktarılan diğer tanıklığa göre, bir tutuklu, İsrail güçlerince tecavüze uğradı ve bu anlar kayda alındı. Filistinli tutuklu, her an "ölmek için dua ettiğini" belirtti.