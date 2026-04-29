BM raportörleri, Gazze'nin yeniden inşasıyla ilgili raporu "koşulları açıkça belirtmediği" için eleştirdi

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, BM, Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Bankasının İsrail'in büyük yıkıma neden olduğu Gazze'nin yeniden inşasıyla ilgili raporunu, Gazze'de herhangi bir yeniden yapılanmanın başlaması veya başarılı olması için gereken koşullar konusunda sessiz kaldığı için eleştirdi.

BM raportörleri, BM, AB ve Dünya Bankasının "Gazze Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi (RDNA)" başlığıyla yayımladığı ortak rapora ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Raporun tarihi ölçekte konut ve altyapı yıkımını belgelemesinden ciddi endişe duyulduğu belirtilen açıklamada, "(Gazze'de) 371 binden fazla konut yıkıldı veya hasar gördü. Çoğu birden fazla kez olmak üzere yaklaşık 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Nüfusun yüzde 60'ından fazlası evsiz kaldı. Ancak rapor, Gazze'de herhangi bir yeniden yapılanmanın başlaması veya başarılı olması için gereken en açık koşullar konusunda şok edici bir şekilde sessiz kalıyor." ifadeleri kullanıldı.

Yeniden inşa çalışmalarının gerçek bir başarı şansı olması için işgalin sona ermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Filistinlilere yönelik mülksüzleştirme ve ayrımcılığın durdurulması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, yayımlanan ortak raporda Gazze'nin yeniden inşası için 10 yılda 71,4 milyar dolar gerektiğinin tahmin edildiği hatırlatılarak, bu düzeydeki yıkımın, yeterli konut hakkının eşi benzeri görülmemiş şekilde ihlal edildiğine işaret ettiği belirtildi.

"Yeniden yapılanma hakları, onuru ve eşitliği yeniden tesis etmekle de ilgili"

Ülkeler, uluslararası kuruluşlar ve bağışçılara, Gazze'nin yeniden inşasının merkezinde insan haklarının yer almasını sağlama çağrısı yapılan açıklamada, "Yeniden yapılanma sadece yapıları yeniden inşa etmekle ilgili değil, hakları, onuru ve eşitliği yeniden tesis etmekle ilgili. Uluslararası insan hakları standartlarına uyum sağlamamak, adaletsizliğin pekişmesine ve Filistinlilerin acılarının nesiller boyu uzamasına yol açma riski taşıyor." ifadelerine yer verildi.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konsey'in belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.