Üye Girişi
Haberler
BM: (Polis kurşunuyla genç sürücünün öldürülmesi) Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele...

BM: (Polis kurşunuyla genç sürücünün öldürülmesi) Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele...

Güncel Haberler

BM: (Polis kurşunuyla genç sürücünün öldürülmesi) Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır.

BM: (Polis kurşunuyla genç sürücünün öldürülmesi) Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır.

Kaynak: AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel

Birleşmiş Milletler Fransa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title