BM: (Polis kurşunuyla genç sürücünün öldürülmesi) Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele...
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BM: (Polis kurşunuyla genç sürücünün öldürülmesi) Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır.
BM: (Polis kurşunuyla genç sürücünün öldürülmesi) Fransa'nın, kolluk kuvvetlerindeki derin ırkçılık ve ayrımcılık sorunlarını ciddi şekilde ele almasının zamanıdır.
Kaynak: AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel