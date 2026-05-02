BM Özel Raportörü, İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısında Yunanistan'ın tutumunu eleştirdi Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu teknelerine uluslararası sularda saldırısı için, "Yunan yetkililer insani bir misyonu durdurmakta İsraillilerle kol kola ilerliyor. Nereden bakarsanız bakın, bu yanlış." dedi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen, Chris Cotteret'in yönetmenliğini yaptığı ve Filistin'de son yıllarda yaşananları anlatan "Bölünmüş Milletler" isimli belgeselin gösteriminin ardından, Cotteret ve Albanese, Eski Yunanistan Maliye Bakanı ve ekonomist Yanis Varufakis'in moderatörlüğünde Filistin'e dair gelişmeleri değerlendirdi.

Albanese, Gazze'de yaşananların dünya düzeninin ve yapısının gerçek yüzünü ortaya çıkardığını belirterek, "Bu çok çirkin." dedi.

Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in uluslararası sularda yaptığı saldırıyı eleştiren Albanese, "Yunan yetkililer insani bir misyonu durdurmakta İsraillilerle kol kola ilerliyor. Nereden bakarsanız bakın, bu yanlış çünkü İsrail dünyada iki yüksek mahkeme tarafından savaş suçu, insanlığa karşı suç işlemek ve soykırımla suçlanan bir devlet." diye konuştu.

Albanese, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail konusundaki görüşlerini aktararak, "Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'e ne yapması gerektiğini söyledi. İsrail'in Gazze'deki, Batı Şeria'daki ve Kudüs'teki varlığı hukuka aykırı. Bu, koşulsuz olarak sona ermeli ve bu olana kadar üye devletler suç ortağı olmamak için hiçbir şekilde (İsrail'e) yardımcı olmamalı." dedi.

Küresel Sumud Filosu'nun hukuka aykırı bir işgalin zemin sağladığı bir ablukayı kırmaya çalıştığını ifade eden Albanese, "Yunan yetkililer bir şekilde hukuka aykırı ablukaya ve suça yardım ediyor ve ortak oluyor." diye konuştu.

Albanese, Avrupa ülkelerinin suçluları yakalayıp cezalandırmak yerine silah satışı da dahil olmak üzere İsrail ile ticareti sürdürdüğüne de dikkati çekti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve Gazze'ye yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo, 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de bulunduğu 345 katılımcıyla 26 Nisan'da yeniden yola koyuldu.

İsrail ordusu, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda, İsrail ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulundu.

İsrail ordusu, Yunan kara sularına dönen bir grup tekne dışında, diğer teknelere de zarar verip yolculuk edilemeyecek hale getirdi.

31 aktivisti yaralayan İsrail ordusu, filo yöneticisi 2 aktivist dışında grubu 1 Mayıs'ta Yunanistan'ın Girit Adası'na bıraktı.

Aralarında Türk vatandaşlarının bulunduğu aktivistlerin bir kısmı ülkelerine dönerken, Yunan kara sularında halen onlarca Küresel Sumud Filosu teknesi misyonun devamı için bekliyor.