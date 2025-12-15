Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ile görüştü. Görüşmede, Medeniyetler İttifakı bünyesinde İslamofobi, aşırıcılık, ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı atılan adımlar ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, Riyad'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) 11. Küresel Forumu vesilesiyle UNAOC Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ile görüşmüştür. Görüşmede bu sene 20. yılını dolduran Medeniyetler İttifakı bünyesinde İslamofobi, aşırıcılık, ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı atılan adımlar ile bu çerçevede geleceğe yönelik planlamalar ele alınmıştır" ifadeleri yer aldı.