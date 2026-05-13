Haberler

UNIFIL: Barış gücü yakınlarındaki askeri faaliyetlerden giderek daha fazla endişe duyuyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü, İsrail güçleri ile Hizbullah'ın BM barış gücü pozisyonu çevresindeki faaliyetlerinden giderek daha fazla endişe duyduğunu açıkladı. Taraflara barış güçlerini tehlikeye atabilecek eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail güçleri ile Hizbullah'ın BM barış gücü pozisyonu yakınlarındaki faaliyetlerinden giderek daha fazla endişe duyduğunu belirtti.

UNIFIL tarafından yapılan basın açıklamasında, bölgedeki askeri faaliyetlere işaret edildi.

Açıklamada, "UNIFIL, Hizbullah üyelerinin ve İsrail askerlerinin, BM pozisyonunun yakınlarındaki faaliyetlerinden, özellikle de insansız hava araçlarının artan kullanımından giderek daha fazla endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bu durumun, barış güçlerini tehlikeye attığı vurgulanan açıklamada, son bir haftada BM üsleri ve çevresinde meydana gelen olaylara örnekler verildi.

Açıklamada, taraflara "barış güçlerini tehlikeye atabilecek her türlü eylemden kaçınma" çağrısı yapılarak, özellikle BM barış gücü karargahı yakınındaki İsrail güçlerinin varlığı, faaliyetleri ve hareketlerinin protesto edildiği, devlet dışı aktörlerin faaliyetlerinin de Lübnan Silahlı Kuvvetlerine aynı şekilde bildirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Trump'tan Çin'e dev heyetle çıkarma! Elon Musk ve Tim Cook da kafilede

Trump'tan dev heyetle Pekin çıkarması! Uçaktan kimler inmedi ki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'de korkunç iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar

Kan donduran iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar
Suudi Arabistan: Hac için ülkeye gelenlerin sayısı 860 bini aştı

Kabe’de insan seli! İlk rakam geldi
Atlas Çağlayan davasında aileyi tehdit eden sanığa 6 yıl 8 ay hapis

"Pişmanım" dedi ama kurtulamadı: Atlas'ın ailesini tehdide hapis!
Barış Alper Yılmaz, köpeğiyle birlikte horon tepti

Sosyal medyayı sallayan görüntü
Yönetime geri dönecek mi? Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe açıklaması

Yönetime dönecek mi? Fenerlilerin merakla beklediği soru yanıt buldu
Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu

Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu
Uganda Cumhurbaşkanı Museveni törene kurşun geçirmez cam fanus içinde katıldı

Can korkusu bu olsa gerek! Ülkenin lideri törene böyle katıldı