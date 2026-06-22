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BM: Lübnan'da 2 Mart'ta çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez dün ateş açma gözlemlenmedi

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BM, Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana ilk kez taraflar arasında ateş açma ve müdahale gözlemlemediklerini duyurdu. BM Sözcüsü, çatışmaların azalmasını memnuniyetle karşıladıklarını ancak İsrail'in kara faaliyetleri ve hava sahası ihlallerinin sürdüğünü belirtti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'da 2 Mart'ta çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez dün taraflar arasında ateş açma ve müdahale gözlemlemediklerini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin, Lübnan'da 2 Mart'ta çatışmaların yeniden başlamasından bu yana ilk kez dün taraflar arasında ateş açma ve müdahale gözlemlemediğini belirten Dujarric, bu durumun bu sabah da devam ettiğini aktardı.

Dujarric, "Bu çatışmaların azalmasını memnuniyetle karşılıyoruz ve sahadaki insanların iyiliği için bu eğilimin devam etmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

BM barış güçlerinin, zırhlı manevraları, mühendislik ve lojistik faaliyetleri de dahil olmak üzere İsrail güçlerinin kapsamlı kara faaliyetlerini gözlemlemeye devam ettiğine dikkati çeken Dujarric, İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını ihlal etmeyi sürdüğünü kaydetti.

Stephane Dujarric, BM Barış Gücü askerlerinin, İsrail güçlerince hareket özgürlüklerine yönelik birçok kısıtlamayla karşılaşmaya devam ettiğini vurgulayarak, daha önce yapılan çatışmasızlık anlaşmasına rağmen UNIFIL devriyelerinin birçok noktada geçişinin engellendiğini belirtti.

"Lübnan'da şiddet, son günlerde önemli ölçüde azalmış olsa da çatışmanın insani bedeli ülke genelinde hissedilmeye devam ediyor" ifadesini kullanan Dujarric, sivillerin korunması, insani yardımlara erişim ve yerinden edilmiş ailelerin evlerine dönmelerine olanak tanıyan koşulların sağlanması çağrısının altını çizdi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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