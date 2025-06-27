BM Libya Misyonu'ndan Siyasi Teşviklere Tepki

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), "bazı Libyalı siyasilerin göstericileri hukuka aykırı eylemlere teşvik etmesini üzüntüyle karşıladığını" bildirdi.

UNSMIL'den yapılan açıklamada, BM Libya Misyonunun tüm Libyalıların barışçıl bir şekilde gösteri yapma, görüşlerini özgürce ifade etme hakkına tam ve koşulsuz saygı duyduğu belirtildi.

BM Misyonunun Trablus'taki merkezi önünde çok kez gösteriler düzenlendiği gibi 24 Haziran'da da gösteri yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Misyon, sadece gösterileri teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda göstericileri BM personeli ve mallarına karşı hukuka aykırı eylemlerde bulunmaya teşvik eden bazı Libyalı siyasilerin yaptığı açıklamaları üzüntüyle karşıladığını dile getiriyor. "

UNSMIL'in yapıcı eleştirileri memnuniyetle karşıladığı ancak BM Misyonuna karşı kışkırtma kampanyalarının Libya'da seçimlere giden yol ve siyasi süreci baltalayacağı uyarısında bulunuldu.

UNSMIL'in Trablus'taki merkezi önünde 24 Haziran'da bir grup gösterici seçimlerin yapılması talebiyle gösteri düzenlemiş ve merkezin dış avlusuna zorla girmişti.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı Usame Hammad hükümetinden aynı gün yapılan açıklamada, UNSMIL'e göstericilerin taleplerini görmezden geldiği ve ulusal iradeyi engellediği suçlamasında bulunulmuştu.