BM Libya Misyonu'ndan Siyasi Teşviklere Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, bazı Libyalı siyasilerin göstericileri hukuka aykırı eylemlere teşvik etmesini üzüntüyle karşıladı. Misyon, barışçıl gösteri hakkına saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), "bazı Libyalı siyasilerin göstericileri hukuka aykırı eylemlere teşvik etmesini üzüntüyle karşıladığını" bildirdi.

UNSMIL'den yapılan açıklamada, BM Libya Misyonunun tüm Libyalıların barışçıl bir şekilde gösteri yapma, görüşlerini özgürce ifade etme hakkına tam ve koşulsuz saygı duyduğu belirtildi.

BM Misyonunun Trablus'taki merkezi önünde çok kez gösteriler düzenlendiği gibi 24 Haziran'da da gösteri yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Misyon, sadece gösterileri teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda göstericileri BM personeli ve mallarına karşı hukuka aykırı eylemlerde bulunmaya teşvik eden bazı Libyalı siyasilerin yaptığı açıklamaları üzüntüyle karşıladığını dile getiriyor. "

UNSMIL'in yapıcı eleştirileri memnuniyetle karşıladığı ancak BM Misyonuna karşı kışkırtma kampanyalarının Libya'da seçimlere giden yol ve siyasi süreci baltalayacağı uyarısında bulunuldu.

UNSMIL'in Trablus'taki merkezi önünde 24 Haziran'da bir grup gösterici seçimlerin yapılması talebiyle gösteri düzenlemiş ve merkezin dış avlusuna zorla girmişti.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı Usame Hammad hükümetinden aynı gün yapılan açıklamada, UNSMIL'e göstericilerin taleplerini görmezden geldiği ve ulusal iradeyi engellediği suçlamasında bulunulmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
Bakan Işıkhan'dan ara zam müjdesi! Emekli maaşı için çalışma yapılıyor

Bakan Işıkhan'dan milyonlarca kişiye ara zam müjdesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

Ünlü Şarkıcı ve oğluna maskeli tecavüz suçlaması
Uğurcan Çakır'ın ağabeyinden tepkili paylaşım

Fenerbahçe'yi takibe almıştı! Uğurcan'ın ağabeyinden bomba paylaşım
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Hükümetten kamu işçisine yaptığı ikinci zam teklifi belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı

Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.