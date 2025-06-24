BM Libya'da Kritik Dönemeci Vurguladı

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Hanna Tetteh, Libya'nın bir kez daha kritik bir dönemeçten geçtiğini belirterek, ülkede silahlı çatışmaların yeniden başlamasına ilişkin endişe bulunduğunu ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Libya'daki gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren Tetteh, Libya'nın, demokrasiyi güçlendirme ve devlet kurumlarını birleştirecek, iyi yönetişimi teşvik edecek ve halka karşı hesap verebilir bir hükümet seçimine doğru ilerleme hedefi doğrultusunda bir kez daha kritik bir dönemeçten geçtiğini ifade etti.

Bu süreçte uluslararası toplumun uyumlu desteğinin hayati önem taşıdığını söyleyen Tetteh, "Bir yandan silahlı çatışmaların yeniden başlayacağına dair endişeler sürerken diğer yandan Trablus'a silah sevkiyatının devam etmesi, ağır silahların ve mühimmat depolarının sivil nüfusun yoğun olduğu bölgelerde çoğalmasına yol açtı ve bu durum sivillerin hayatını ciddi şekilde riske atmaktadır." dedi.

Tetteh, UNSMIL'in siyasi ve güvenlik aktörlerine güvensizliği derinleştirecek ve kırılgan ateşkesi sürdürmeye yönelik çabaları baltalayacak kışkırtıcı söylem ve eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunduğunu belirterek, "Şimdi restleşme ve tek taraflı adım atma zamanı değil, serinkanlılığın acilen hakim olması gerekiyor." diye konuştu.

UNSMIL'in Libya halkının somut değişim talebini yansıtan, geçiş sürecini sona erdirmeyi amaçlayan, zamana bağlı ve siyasi açıdan uygulanabilir bir yol haritası sunmayı planladığını bildiren Tetteh, "Bu yol haritasını, ağustos ayında Güvenlik Konseyi'ne onay için sunmayı amaçlıyorum. Tüm tarafları iyi niyetle hareket etmeye ve bu yol haritası üzerinde uzlaşı sağlamaya hazır olmaya çağırıyorum." dedi.

Tetteh, BMGK'nin vereceği desteğin tüm Libyalılar için son derece kritik olduğunun altını çizerek, mayıs ortasında başlayan silahlı çatışmaların BM'nin insani yardım çalışmalarını da aksattığını duyurdu.