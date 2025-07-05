BM, Libya'da Aktivist Abdulmunim el-Mureymi'nin Ölümü İçin Soruşturma Çağrısı Yapıyor

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya İç Güvenlik Birimi tarafından kaçırıldıktan sonra hayatını kaybeden Libyalı aktivist Abdulmunim el-Mureymi'nin ölümü ile ilgili acil soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, BM Misyonunun Mureymi'nin ölümü nedeniyle yaşadığı şoku ve derin üzüntüyü ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, Mureymi'nin ülkenin batısındaki Surman kentinde İç Güvenlik Birimi tarafından 30 Haziran'da kaçırıldığı, 3 Temmuz'da Savcılığa teslim edildiği ve 5 Temmuz'da da belirsizliğini koruyan koşullar altında hayatını kaybettiği aktarıldı.

Mureymi'nin ölümü ile ilgili şeffaf ve bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısı yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Misyon, Libyalı siyasilere yönelik tehditleri, tacizleri ve keyfi tutuklamaları kınıyor, tüm yetkililere ifade özgürlüğüne saygı göstermeleri ve hukuka aykırı tutuklamalara son vermeleri çağrısını yineliyor."

Libya Başsavcılığından yapılan açıklamada ise, Mureymi'nin serbest bırakılmasına karar verildiği ancak şahsın kendini merdiven boşluğuna attığı ve ardından hastaneye nakledildiği vurgulandı.

Öte yandan Mureymi'nin ölümünü protesto eden gösterici gruplar sabah saatlerinde başkent Trablus'ta bazı yolları keserek lastik yaktı.