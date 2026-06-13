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Bm: Unıfıl'in Görev Alanlarında Yoğun İsrail Askeri Faaliyetleri Sürüyor

Bm: Unıfıl'in Görev Alanlarında Yoğun İsrail Askeri Faaliyetleri Sürüyor
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BM Sözcüsü, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Lübnan'da UNIFIL bölgesinde yoğun askeri faaliyetler yürüttüğünü, hava saldırıları ve altyapı yıkımlarının devam ettiğini, sağlık hizmetlerinin olumsuz etkilendiğini açıkladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Haziran (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev bölgesinde İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yoğun askeri faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Dujarric cuma günkü basın toplantısında, söz konusu faaliyetlerin yoğun zırhlı araç sevkiyatı, büyük ölçekli altyapı ve yıkım çalışmaları ile kesintisiz lojistik trafiğini içerdiğini belirtti.

İsrail güçlerinin perşembe günü savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun hava faaliyetleri yürüttüğünü aktaran sözcü, UNIFIL verilerine göre İsrail ordusunun perşembe günü Lübnan hava sahasına 72 kez girerek bölgede 8 hava saldırı gerçekleştirdiğini kaydetti.

Dujarric, "Çatışmaların Lübnan'daki sağlık hizmetleri ve halkın temel hizmetlere erişimi üzerindeki etkisinin sürmesinden dolayı derin endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerel yetkililere atıfta bulan Dujarric, perşembe günü Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde yer alan Hiram Hastanesi yakınlarına düzenlenen saldırıda 10 personelin yaralandığını, hastane binası ile araçlarda maddi hasar oluştuğunu açıkladı. Söz konusu saldırı, çatışmaların 2 Mart'ta şiddetlenmesinden bu yana Hiram Hastanesi'ni hedef alan en az beşinci olay olarak kayıtlara geçti.

Sözcü, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre çatışmalarda Sur'daki üç hastane dahil olmak üzere Lübnan genelinde 17 hastanenin hasar gördüğünü belirterek, olaylarda toplam 135 sağlık çalışanı ile ilk yardım personelinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 400 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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