BM, İsrail kısıtlamalarıyla Gazze'de yarım milyon kişinin suyunun azaldığını bildirdi

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in malzeme kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de su ve sanitasyon hizmetinin sekteye uğradığı uyarısında bulunarak, Gazze genelinde yaklaşık yarım milyon insanın içme suyunda azalma olduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) çalışanlarının, Gazze'deki su ve sanitasyon desteğinin sekteye uğradığı uyarısında bulunduğunu belirten Dujarric, buna İsrail tarafından Gazze'ye kritik malzemelerin girişine getirilen kısıtlamaları ve fon yetersizliğini gerekçe olarak gösterdi.

Dujarric, Gazze'ye girişine izin verilmeyen araç, yedek parça ve motor yağı gibi kritik ekipmanların eksikliği nedeniyle Gazze'nin güneyinde 2 tuz arıtma tesisindeki su üretiminde düşüş olduğu bilgisini paylaştı.

Bu nedenle Gazze genelindeki yaklaşık yarım milyon insanın içme suyunda azalma olduğunu aktaran Dujarric, su altyapısı tamamen restore edilene kadar her 4 aileden 3'ünün kamyonlarla taşınan suya bağımlı olduğunun tahmin edildiğini vurguladı.

Dujarric, "Ortaklarımız, 3 bin 200 toplama noktasından her gün yaklaşık 25 bin metreküp içme suyu dağıtıyor ancak kullandıkları araçların bakıma ihtiyacı var ve özellikle 'sarı hat' olarak adlandırılan bölge boyunca güvenlik sorunları nedeniyle bazı alanlara erişim sık sık askıya alınıyor." ifadesini kullandı.

"Bu yıl İsrail, Batı Şeria'da 1800'den fazla Filistinlinin evini yıktı"

İşgal altındaki Batı Şeria'daki son gelişmelere de dikkati çeken Genel Sekreter Sözcüsü, İsrail yetkililerinin Doğu Kudüs'teki bir bölgede konut binalarını yıkmasının ardından bugün, yarısından fazlası çocuk, 69 Filistinlinin evlerinden zorla tahliye edildiğini söyledi.

Dujarric, "Bu, 2009'da kayıt tutmaya başladığımızdan beri Doğu Kudüs'te tek bir yıkımda tahliye edilen en yüksek insan sayısı." dedi.

Ailelerin, İsrail güçlerinin yıkımdan önce eşyalarını almalarını engellediğini ve eşyaların da enkaz altında kaldığını aktardığını söyleyen Dujarric, "Bu yıl, şimdiye kadar İsrail, Batı Şeria genelinde 1800'den fazla Filistinlinin evini yıktı veya sahiplerine zorla yıktırdı." diye konuştu.

Kaynak: AA