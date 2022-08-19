BM Genel Sekreteri Guterres, Odessa Limanını ziyaret etti
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Limanda bekleyen gemiler Silolar Guterres'in açıklaması ODESSA (AA) Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Odessa Limanını ziyaret ederek, yetkililerden tahılın gemilere yüklenmesi ile ilgili süreç konusunda bilgi aldı.
Limanda bekleyen gemiler
Silolar
Guterres'in açıklaması ODESSA (AA) Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Odessa Limanını ziyaret ederek, yetkililerden tahılın gemilere yüklenmesi ile ilgili süreç konusunda bilgi aldı. Ziyareti sırasında Guterres'e Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov eşlik etti
Kaynak: AA / Vladimir Shtanko - Güncel