Haberler

BM barış operasyonları sorumlusu İtalya ve Türkiye'yi ziyaret edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'in uluslararası barışı koruma çabaları kapsamında bu ay İtalya ve Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, BM Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Lacroix'in 4-7 Mayıs tarihlerinde İtalya ve Türkiye'ye seyahat edeceğini söyledi.

Haq, Lacroix'in Roma'da İtalyan hükümet yetkilileriyle barışı koruma konusunda ikili görüşmeler yapacağını, 7 Mayıs'ta da Ankara'ya gideceğini belirterek, "Burada Türk yetkililerle bir araya gelerek Türkiye'nin BM barışı koruma operasyonlarına katkıda bulunan bir ülke olarak verdiği desteği görüşecek." dedi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

