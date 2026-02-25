Haberler

BM Genel Kurulu, Ukrayna'da Ateşkes Çağrısı İçeren Tasarıyı Kabul Etti

BM Genel Kurulu, Ukrayna'da Ateşkes Çağrısı İçeren Tasarıyı Kabul Etti
Güncelleme:
BM Genel Kurulu, Ukrayna krizine ilişkin 'derhal ve koşulsuz ateşkes' ve 'kapsamlı, adil ve kalıcı barış' talep eden karar tasarısını 107 lehte, 12 aleyhte ve 51 çekimser oyla kabul etti.

BM Genel Kurulu salı günü Ukrayna krizine ilişkin, "derhal ve koşulsuz ateşkes" ve "kapsamlı, adil ve kalıcı barış" çağrısında bulunan karar tasarısını kabul etti.

BM Genel Kurulu salı günü Ukrayna krizine ilişkin, "derhal ve koşulsuz ateşkes" ve "kapsamlı, adil ve kalıcı barış" çağrısında bulunan karar tasarısını kabul etti.

Ukrayna ve bazı Avrupa ülkeleri tarafından hazırlanan karar tasarısı, krizin 4. yılında düzenlenen BM Genel Kurulu'nun 11. Acil Özel Oturumu'nda 107 lehte, 12 aleyhte ve 51 çekimser oyla kabul edildi.

ABD çekimser kalan ülkeler arasında yer alırken, Rusya ise karar tasarısının aleyhinde oy kullandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

