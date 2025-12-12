Haberler

Filistin, BM Genel Kurulunda kabul edilen Gazze'ye yardım girişleriyle ilgili karardan memnun

Güncelleme:
Filistin yönetimi, BM Genel Kurulu'nun İsrail'in Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına izin vermesini talep eden karar tasarısını memnuniyetle karşıladı. Karar, uluslararası hukukun üstünlüğünü vurguluyor ve İsrail'in BM kuruluşlarının faaliyetlerini engellememesi gerektiğini belirtiyor.

Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun " İsrail'in Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına tam izin vermesini isteyen" karar tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

Norveç'in 13 ülkenin desteğiyle sunduğu tasarının Genel Kurul'daki oylamada 139 ülkeden "evet" oyu almasının ardından Filistin Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu kararın Filistin halkının haklarını ihlal eden politikalara karşı uluslararası hukukun ve çok taraflı sistemin üstünlüğünü ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kararın, İsrail'in, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren BM kuruluşlarına karşı yaptıklarına verilmiş "doğru uluslararası bir cevap" olduğu kaydedildi.

Kararın, BM'nin Filistinlileri koruma rolünü pekiştirdiği ve işgalci bir devlet olarak İsrail'in "insani koridorların açılması ve BM kuruluşlarının Gazze Şeridi'ndeki çalışmalarını engelleyen fiillerin sona erdirilmesi" gibi yükümlülükleri olduğunu teyit ettiği ifade edildi.

Kararın öneminin ise acil ve tam bir şekilde uygulanması ve uluslararası toplumun yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesinde yattığı dille getirildi.

Bugün BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulan karar tasarısı, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına tam izin vermesini, BM operasyonlarını engellemeyi bırakmasını ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ediyor.

Kararda ayrıca, UNRWA'nın Gazze Şeridi'ndeki insani yardım operasyonlarının vazgeçilmez sağlayıcısı olduğuna işaret edilerek, İsrail'in, UNRWA, diğer uluslararası kuruluşlar ve üçüncü devletler tarafından sağlanan yardımları engellememesi isteniyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
title