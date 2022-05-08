Bm, Etiyopya'nın Çatışmalardan Etkilenen Kuzeyi İçin Acil Tohum ve Gübre Yardımı Çağrısı Yaptı

ADDİS ABABA, 8 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ana yağmur mevsimi öncesinde Etiyopya'nın çatışmalardan etkilenen kuzeyindeki çiftçiler için tohum ve gübre sağlama çağrısında bulundu. UNOCHA, son durum güncellemesinde, "Çatışmalardan etkilenen kuzey Etiyopya'daki çiftçilere, sadece birkaç hafta içinde gelecek Meher ekim sezonunu ( Etiyopya'nın ana yağmur mevsimi) desteklemek için acilen tohum ve gübre sağlanması gerekiyor" ifadelerine yer verdi. Açıklamada, BM Tigray, Afar ve Amhara bölgelerinde şiddetli şekilde ihtiyaç duyulan yardımın ölçeğini artırmak için tüm paydaşlarla yakın şekilde çalışmaya devam etse de kuzey Etiyopya'daki genel insani durumun korkunç olduğu kaydedildi.

UNOCHA, "Tohum ve gübreler eğer hasat mevsiminden önce çiftçilere ulaştırılmazsa, Etiyopya'nın kuzeyinde çatışmadan etkilenen topluluklar arasında gıda ve besin güvenliği daha da kötü etkilenecek" uyarısında bulundu. Hükümet verilerine göre, Etiyopya'nın Haziran ayından Eylül'e uzanan ana yağmur mevsimi, ülkedeki besin ürünleri üretiminin yaklaşık yüzde 85 ila 95'ine katkıda bulunuyor. Tohum ve gübre sağlamadaki başarısızlığın, çatışmadan etkilenen bölgelerde üst üste üçüncü kez kötü tarım sezonu yaşanmasıyla sonuçlanacağı uyarısını yapan UNOCHA, "Üçüncü kez art arda kötü tarım sezonunun çatışmalardan etkilenen nüfusun yaşamları ve geçim kaynakları üzerinde yıkıcı etkisi olacak" dedi.

UNOCHA'nın verdiği bilgiye göre, Tigray bölgesinde yaklaşık 60.000 metrik ton gübre, 50.000 metrik ton ıslah edilmiş tohum, 40.000 litre haşere ilacı ve 34.000 litre mantar ilacına ek olarak 12 milyondan fazla canlı hayvan için aşı, ilaç ve ekipmana ihtiyaç duyuluyor. Amhara bölgesindeki 3,3 milyon çiftçinin en az bir tür zirai müdahaleye ihtiyacı var ve bunlar arasında 2,6 milyon çiftçinin ihtiyacı da birden fazla zirai müdahale yönünde. BM, Etiyopya'nın çatışmadan etkilenen kuzey bölgesinde an itibariyle 9 milyondan fazla insanın gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor. BM'ye göre yetersiz olsa da, Etiyopya hükümeti ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF), şartlı ateşkeste ve bölgeye insani yardımın engelsiz şekilde ulaştırılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından, son zamanlarda Tigray bölgesine insani yardım ulaşıyor.

TPLF ve müttefik kuvvetlerin desteklediği Etiyopya Ulusal Savunma Kuvvetleri, 18 aydır on binlerce insanın hayatını kaybettiği ve diğer milyonlarcasının da acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu bildirilen bir çatışma içerisinde. Etiyopya parlamentosu, TPLF'yi Mayıs 2021'de terör örgütü olarak kabul etmişti.

Xinhua / Güncel