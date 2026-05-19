Haberler

BM Genel Sekreteri San Diego İslam Merkezi'ne yönelik saldırıyı "şiddetle" kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen ve 3 kişinin öldüğü saldırıyı kınayarak nefret ve hoşgörüsüzlükle mücadele çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, San Diego İslam Merkezi'ne düzenlenen, 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.

Dujarric, "Genel Sekreterin, dün California'nın San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği ölümcül saldırıyı şiddetle kınadığını bildirebilirim." ifadesini kullandı.

Genel Sekreterin, ibadet yerlerine yapılan saldırıların özellikle iğrenç olduğunu yeniden teyit ettiğini aktaran Dujarric, nefret ve hoşgörüsüzlüğün her türlüsüne karşı acilen mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dujarric, "Genel Sekreter, kurbanların ailelerine en içten taziyelerini sunuyor. Müslüman toplumuyla dayanışma içinde olduğunu belirterek saldırının tam olarak soruşturulması çağrısında bulunuyor." dedi.

-"Bu nefret suçu son derece trajik ve acı vericidir"

BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos da yaptığı yazılı açıklamada, San Diego'daki en büyük camiye düzenlenen ve aralarında cesur bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç saldırı karşısında şok olduğunu ifade etti.

Moratinos, "Bu nefret suçu, özellikle İslam'ın en kutsal dönemlerinden biri olan ve Müslüman topluluklar için derin inanç, tefekkür ve birlik zamanı olan Kurban Bayramı'na giden Zilhicce ayının başında meydana geldiği için son derece trajik ve acı vericidir." ifadesini kullandı.

İbadet yerlerine ve ibadet edenlere yönelik saldırıların toplumlarda yeri olmaması gerektiğini belirten Moratinos, UNAOC'un ailelerin yanında kurbanların yasını tuttuğunu ve Müslüman toplumuyla tam dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

San Diego İslam Merkezi'ne saldırı

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne dün silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, iki saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
İsrail Sumud Filosu'ndaki tekneye çarptı, bağlantı koptu

Filodaki tekneyle bağlantı koptu, haber alınamıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi

İsrail ordusu, kendi rezilliğini itiraf etti! Resmen çare bulamıyorlar
Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 21 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi sel vurdu! Çok sayıda can kaybı var
Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu

Beklenen açıklamayı yaptı!
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı

Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir

Dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü

NATO'ya ait savaş uçakları, İHA'yı anında düşürdü
Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza