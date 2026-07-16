BM, Arakanlı Müslümanları taşıyan ve akıbeti bilinmeyen iki teknedeki olası can kayıplarından endişeli

Birleşmiş Milletler (BM), Arakanlı Müslümanları (Rohingya) taşıyan ve haber alınamayan iki teknedeki 500'den fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişe duyulduğunu açıkladı.

BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından, akıbeti bilinmeyen iki tekneye ilişkin yapılan ortak açıklamada, ilk belirlemelere göre çoğunluğu Arakanlı Müslümanlardan oluşan yolcuları taşıyan teknelerin haziran sonlarında Myanmar'ın Arakan eyaletinden yola çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 250 kişiyi taşıdığı tahmin edilen ilk tekneyle yola çıktıktan kısa süre sonra irtibatın kesildiği; 280 kişiyi taşıyan ikinci teknenin ise 8 Temmuz'da Myanmar'ın Ayeyarwady bölgesi açıklarında alabora olduğunun tahmin edildiği aktarıldı.

Olayların ayrıntılarının ve can kayıplarının henüz resmi olarak teyit edilemediği vurgulanan açıklamada, "BMMYK ve IOM, meydana gelmiş olabilecek büyük can kayıplarından derin endişe duyuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Arakanlı Müslümanlar için sürdürülebilir çözümlerin henüz üretilemediğine dikkat çekilerek, uluslararası topluma Bangladeş'teki kamplarda mahsur kalanlara destek verilmesi çağrısı yapıldı.

Myanmar İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Soe Lin Aung ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.