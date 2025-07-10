BM'den Libya'daki Gerginlik İçin Acil Çağrı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, Trablus'ta devam eden askeri yığınak ve gerginlik nedeniyle tüm taraflara güç kullanımından kaçınmaları ve diyalog yolunu seçmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın başkenti Trablus'ta gerginliğin derhal düşürülmesi çağrısında bulundu.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, Trablus ve çevresinde devam eden askeri yığınak haberlerine atıf yapılarak tüm taraflardan özellikle nüfusun kalabalık olduğu bölgelerde güç kullanımından kaçınmaları istendi.

Trablus'ta durumu tırmandırabilecek ve yeni çatışmaları tetikleyebilecek her türlü eylem veya söylemden kaçınılması uyarısı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Misyon, tüm siyasi ve güvenlik aktörlerine, sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatmakta ve sivillere yönelik saldırılarda bulunanların hesap vereceğini teyit etmektedir.

Trablus'a yakın zamanda konuşlandırılan kuvvetler gecikmeden geri çekilmelidir."

Açıklamada, Trablus'ta ve Libya'nın tamamında kalıcı barış ve istikrara ulaşmanın tek yolunun "şiddet değil diyalog" olduğu vurgulandı.

Trablus'ta mayıs ayı başında hükümet güçleri ile milis gruplar arasında çatışmalar yaşanmış, hükümet güçleri başkentteki güçlü milis gruplardan biri olarak kabul edilen İstikrarı Destekleme Birimini tasfiye etmişti. Hükümet güçleri ile başkentteki diğer güçlü milis gruplardan biri olarak kabul edilen Rada arasında ise ateşkes yapılmıştı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ulusal Birlik Hükümetinin başkentteki milis grupların tümünü tasfiye etmekten geri adım atmayacağını söylemişti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım

Benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Banka ve fonda parası olanlara kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.