BM'den Libya'daki Gerginlik İçin Acil Çağrı

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın başkenti Trablus'ta gerginliğin derhal düşürülmesi çağrısında bulundu.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, Trablus ve çevresinde devam eden askeri yığınak haberlerine atıf yapılarak tüm taraflardan özellikle nüfusun kalabalık olduğu bölgelerde güç kullanımından kaçınmaları istendi.

Trablus'ta durumu tırmandırabilecek ve yeni çatışmaları tetikleyebilecek her türlü eylem veya söylemden kaçınılması uyarısı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Misyon, tüm siyasi ve güvenlik aktörlerine, sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatmakta ve sivillere yönelik saldırılarda bulunanların hesap vereceğini teyit etmektedir.

Trablus'a yakın zamanda konuşlandırılan kuvvetler gecikmeden geri çekilmelidir."

Açıklamada, Trablus'ta ve Libya'nın tamamında kalıcı barış ve istikrara ulaşmanın tek yolunun "şiddet değil diyalog" olduğu vurgulandı.

Trablus'ta mayıs ayı başında hükümet güçleri ile milis gruplar arasında çatışmalar yaşanmış, hükümet güçleri başkentteki güçlü milis gruplardan biri olarak kabul edilen İstikrarı Destekleme Birimini tasfiye etmişti. Hükümet güçleri ile başkentteki diğer güçlü milis gruplardan biri olarak kabul edilen Rada arasında ise ateşkes yapılmıştı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 7 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ulusal Birlik Hükümetinin başkentteki milis grupların tümünü tasfiye etmekten geri adım atmayacağını söylemişti.