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BM, Batı Şeria'da ABD'li gazeteciye saldırının soruşturulması çağrısı yaptı

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BM, Batı Şeria'da ABD'li gazeteciye yönelik saldırının soruşturulması çağrısında bulundu. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, saldırının kapsamlı soruşturulmasını ve gazetecilere yönelik tacizin önlenmesini istediklerini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsrailliler tarafından ABD'li bir gazeteciye yönelik saldırının soruşturulması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Washington Post fotoğrafçısının, Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin saldırısına uğramasıyla ilgili soruya Haq, "Durumun farkındayız ve açıkçası bu, bir gazetecinin tacize uğramadan görevini yerine getirme hakkının ihlal edildiği bir başka vakadır. Bu saldırının kapsamlı şekilde soruşturulmasını ve gazetecilere yönelik her türlü tacizin önlenmesini sağlamak istiyoruz." yanıtını verdi.

BM'ye üye tüm devletleri, gazetecilerin haklarını korumaya çağıran Haq, bu konuyu, gazetecilerin haklarıyla ilgilenen BM organlarıyla birlikte tüm ülkelerle görüştüklerini kaydetti.

Olay

Washington Post tarafından yapılan açıklamada, fotoğrafçılarından Heidi Levine'in işgal altındaki Batı Şeria'da haber yaparken, Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin saldırısına uğradığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Görevini yapan bir gazeteciye yönelik bu haksız saldırıdan ötürü öfkeliyiz ve yetkililerden kapsamlı bir soruşturma ve takip talep ediyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA
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