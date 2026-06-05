BM: Şu anda dünya genelinde 50 binden fazla BM Barış Gücü askeri görev yapıyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM tarihinde yaklaşık 4 bin 500 BM Barış Gücü askerinin hayatını kaybettiğini belirterek, şu an dünya genelinde tüm tehlikelere rağmen 50 binden fazla Barış Gücü askerinin sivilleri korumak için görev yaptığını söyledi.

Guterres, BM Barış Güçleri Uluslararası Günü vesilesiyle New York'taki BM Genel Merkezi'nin kuzey bahçesinde bulunan Barış Gücü Anıtı'na çelenk koydu.

Daha sonra BM Genel Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Genel Sekreter, "Az önce, BM'nin 80 yıl önce barış koruma çalışmalarına başlamasından bu yana hayatını kaybeden yaklaşık 4 bin 500 kişiyi anmak için bir çelenk bıraktım." ifadesini kullandı.

Guterres, son haftalarda BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nde (UNIFIL) hayatını kaybeden askerlere dikkati çekerek, "Ne yazık ki, barış koruyucuları barış davası uğruna tehlikelerle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Biz onların hizmetlerine ve fedakarlıklarına en büyük saygıyı gösteriyoruz." dedi.

Hayatını kaybeden BM Barış Gücü askerleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya davet eden Guterres, ardından devam ettiği konuşmasında, Barış Gücü'nün, uluslararası toplumun çatışmalara karşı en etkili yanıtlarından biri olduğunu kanıtladığını dile getirdi.

Guterres, şu anda 50 binden fazla Barış Gücü askerinin dünya genelinde konuşlandırılmış şekilde sivillerin hayatını korumak için görev yaptığını belirterek "BM'ye üye ülkelerin asker gönderme konusundaki özverisi sayesinde şu ana kadar da 2 milyondan fazla kadın ve erkek barış gücü askeri 4 kıtada 71 barış koruma misyonunda görev yaptı." şeklinde konuştu.