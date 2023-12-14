Haberler ›› Güncel ›› Bitlis Valisi Hizan ilçesini ziyaret etti

Bitlis Valisi Hizan ilçesini ziyaret etti

14 Aralık 2023 22:03 Güncelleme: 22:04 Abone Ol

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Hizan ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Karaömeroğlu'nu Hükümet Konağı önünde Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik ve ilçe protokolü karşıladı. Kaymakam Özçelik, makamında Vali Karaömeroğlu'na ilçenin genel durumu, yapılan çalışma ve projeler hakkında bilgi verdi. Daha sonra ilçe adliyesini ziyaret eden Vali Karaömeroğlu, ardından 75. Yıl İMKB Abidin İnan Gaydalı Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldi. İlçe merkezinde ziyaret ettiği esnafı ve vatandaşın talep ve önerilerini dinleyen Karaömeroğlu, bir tekstil işletmesini gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hizan Polis Özel Harekat Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Karaömeroğlu'na, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı ve AK Parti İlçe Başkanı Kasım Özdemir eşlik etti.