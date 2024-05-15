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Bitlis Valiliği'nin 'İlimizi Tanıyalım' Projesi Devam Ediyor

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Bitlis Valiliği tarafından hayata geçirilen 'İlimizi Tanıyalım' projesi kapsamında öğrenciler kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezmeye devam ediyor. Mutki ilçesinden bir grup öğrenci, Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu'nun davetlisi olarak kent merkezine getirildi. Valilik makamında misafir edilen öğrencilere kent hakkında bilgi verildi. Öğrenciler daha sonra uzman rehberler eşliğinde, çarşı merkezi, Alemdar Köprüsü, Merkez Ulu Cami, Feyzullah Ensari Türbesi ve seyir terasını gezdi.

Bitlis Valiliğince hayata geçirilen "İlimizi Tanıyalım" projesi kapsamında öğrenciler kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezmeye devam ediyor.

Proje kapsamında Mutki ilçesinden bir grup öğrenci, Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu'nun davetlisi olarak kent merkezine getirildi.

Valilik makamında misafir edilen öğrencilere kent hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler daha sonra uzman rehberler eşliğinde, çarşı merkezi, Alemdar Köprüsü, Merkez Ulu Cami, Feyzullah Ensari Türbesi ve seyir terasını gezdi.

Kaynak: AA / Güncel

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