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Bitlis'teki Kız Anadolu Lisesi Öğrencileri İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Pidesi Dağıttı

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Bitlis'in Hizan ilçesindeki Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ramazan pidesi dağıttı. Dağıtım programına Kaymakam Nurhalil Özçelik de katıldı ve ramazanın sevgi ve kardeşlik ayı olduğunu belirtti.

Bitlis'in Hizan ilçesindeki Kız Anadolu Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ramazan pidesi dağıttı.

İlçedeki Nur Camisi önünde yapılan dağıtım programına Kaymakam Nurhalil Özçelik de katıldı.

Özçelik, burada yaptığı konuşmada, ramazanın sevgi ve kardeşlik ayı olduğunu belirtti.

Öğrencileri, örnek davranışlarından dolayı kutlayan Özçelik, şöyle konuştu:

"Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın öneminin en çok hissedildiği bu güzel ayda, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mutluluğuna öğrencilerimizle ortak olduk. Sosyal devlet anlayışımız gereği vatandaşlarımızın her şartta yanında olmaya devam ediyoruz. Ramazana ulaşmanın mutluluğunu tüm hemşerilerimiz ve İslam alemi olarak yaşıyoruz. Rabbim bizleri bu güzel ayı layıkıyla yaşayanlardan eylesin."

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Bitlis Güncel Haberler

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