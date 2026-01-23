Yolcu otobüsü kontrol noktasındaki kulübeye çarptı; 4 polis hafif yaralı

BİTLİS'te yolcu otobüsünün kontrol noktasındaki kulübeye çarptığı kazada, 4 polis memuru hafif yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, kent girişindeki Arıcılık mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Van'a giderken kar yağışı nedeniyle Casim Demir'in kontrolünü yitirdiği 46 AEG 334 plakalı yolcu otobüsü, kontrol noktasındaki kulübeye çarptı. Kazada, kulübedeki 1'i kadın, 4 polis memuru hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memurları ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, otobüsteki yolcular ise başka bir araçla yollarına devam etti.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,