Bitlis'te iki tırın çarpıştığı kazada bir sürücü ağır yaralandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki tırın çarpışması sonucunda bir sürücü ağır yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Ahlat Ovakışla beldesi yolunda M.Y. yönetimindeki 13 ABA 079 plakalı tır, karşı yönden gelen Muhammet M.A. idaresindeki 25 ADU 142 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü M.A, ambulansla Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / Serdar Adıyaman