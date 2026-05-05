Haberler

Bitlis'te iki tırın çarpıştığı kazada bir sürücü ağır yaralandı

Bitlis'te iki tırın çarpıştığı kazada bir sürücü ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki tırın çarpışması sonucunda bir sürücü ağır yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada bir sürücü ağır yaralandı.

Ahlat Ovakışla beldesi yolunda M.Y. yönetimindeki 13 ABA 079 plakalı tır, karşı yönden gelen Muhammet M.A. idaresindeki 25 ADU 142 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü M.A, ambulansla Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman
Trump'tan 'Çin' iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar

İran'ın en güvendiği ülkelerden! Trump'tan "Zorluk çıkarmadı" iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi öldü

Önlerine çıkana ateş açtılar, evleri kundakladılar
Fenerbahçe'de N'Golo Kante için sıraya girecekler

3 ayda fırtınalar estirdi! Fenerbahçe macerası çok kısa sürecek
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, annesini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü oyuncunun acı günü
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı

Akın akın o ilimize geldiler! Binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı

Otomobilde sır dolu ölüm! İntihar dendi, gerçek bambaşka çıktı