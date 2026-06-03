Haberler

Bitlis'te tankerin içinde 30 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'te bir tankerin içine gizlenmiş 30 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı. Şüpheli tutuklanırken, göçmenler sınır dışı edilecek.

Bitlis'te tankerin içine gizlenmiş 30 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şubelerinin ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda il merkezinde durdurulan çekiciye bağlı tankerin içinde 30 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Göç Müdürlüğüne getirilen göçmenler sınır dışı edilecek.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
Trump: İran nükleer silaha sahip olmayacağını kabul etti

Trump'tan kritik nükleer mesajı! Hamaney detayı büyük ses getirecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe forması giymeye çok yakın! Son bir adım kaldı

Fener forması giymesine son bir adım kaldı
Tedesco ilk transferini Fener'den istiyor! Aklı yıldız isimde kalmış

İlk transferini Fener'den yapıyor! Taraftar bu işe ne diyecek
Avcılar'da denizde kadın cesedi bulundu

Avcılar'da dehşete düşüren olay! Denizde kadın cesedi bulundu
Tanju Özcan'a 263 yıl 6 aya kadar hapis istemi

263 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor
İngiliz Kraliyet Donanmasına ait helikopter düştü

Ülke şokta! Kraliyet Donanması'na ait helikopter araziye çakıldı
Herkes onu konuşuyor! Tayfur Bingöl'ün yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu

Ünlü ismin yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu
Ali Babacan, CHP'deki kriz ortamıyla ilgili tavrını belli etti

Babacan da topa girdi