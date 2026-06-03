Bitlis'te tankerin içinde 30 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te tankerin içine gizlenmiş 30 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şubelerinin ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda il merkezinde durdurulan çekiciye bağlı tankerin içinde 30 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Göç Müdürlüğüne getirilen göçmenler sınır dışı edilecek.