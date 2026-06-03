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Durdurulan tankerden 30 düzensiz göçmen çıktı

Durdurulan tankerden 30 düzensiz göçmen çıktı
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Bitlis'te durdurulan bir tankerin iç bölümüne gizlenmiş 30 düzensiz göçmen tespit edildi. Olayla ilgili 1 organizatör yakalanırken, göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.

BİTLİS'te durdurulan tankerde yapılan aramada, 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durdurdukları bir tankerinde arama yaptı. İncelemede, tankerin iç bölümüne gizlenmiş 30 düzensiz göçmen tespit edildi. 1 organizatör yakalanırken, göçmenler sınır dışı edilmek üzere Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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