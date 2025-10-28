Haberler

Bitlis'te Otomobil Kamyona Çarptı: 4 Yaralı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Y.K. idaresindeki 50 DD 099 plakalı otomobil, Selçuklu Sanayi Kavşağı'nda, C.K'nin kullandığı 13 AAE 643 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aracındaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Ahlat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serdar Adıyaman - Güncel
