Bitlis'te Nesli Tehdit Altındaki Sarı Benekli Semenderler Görüldü

Bitlis'te nesli tehdit altında olan sarı benekli semenderler görüldü.

Taş Mahallesi'nde yaşayan Yasin Eribol, etkili olan sağanağın ardından evinin önünde iki semender gördü.

Eribol, semenderleri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Semenderleri ilk kez gördüğünü belirten Eribol, bu canlıların dikkat çekici bir yapısı olduğunu ifade etti.