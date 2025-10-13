Bitlis'te Nesli Tehdit Altındaki Sarı Benekli Semenderler Görüldü
Bitlis'in Taş Mahallesi'nde Yasin Eribol, etkili olan sağanağın ardından evinin önünde nesli tehdit altında olan sarı benekli semenderler keşfetti. İlk kez gördüğü bu canlıların dikkat çekici yapısını cep telefonuyla görüntüleyen Eribol, semenderlerin korunması gerektiğini vurguladı.
Bitlis'te nesli tehdit altında olan sarı benekli semenderler görüldü.
Taş Mahallesi'nde yaşayan Yasin Eribol, etkili olan sağanağın ardından evinin önünde iki semender gördü.
Eribol, semenderleri cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Semenderleri ilk kez gördüğünü belirten Eribol, bu canlıların dikkat çekici bir yapısı olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel