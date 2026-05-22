Bitlis'in yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele devam ediyor

Bitlis'in yüksek rakımlı Sarpkaya köyü yolunda, mayıs ayının son günlerinde de karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekipler, kar kalınlığının iş makinesini aştığı zorlu koşullarda yolu açmak için çalışıyor.

İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bitlis'in en yüksek rakımlı bölgelerinden Sarpkaya köyü yolunda çalışma yürütülüyor.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın güvenli sağlanması amacıyla fedakarca çalışan karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı zorlu coğrafyada söz konusu yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
