Haberler

Adilcevaz'da köpeklere kuduz aşısı yapılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adilcevaz ilçesinde sahipsiz ve sahipli köpeklere kuduz aşısı yapıldığı bildirildi. Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, sokak hayvanlarına yönelik önemli adımlar attıklarını belirterek, başıboş köpeklerin toplanıp kısırlaştırıldığını açıkladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü de ısırılma vakalarını önlemek için sahada yoğun çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sahipli ve sahipsiz köpeklere kuduz aşısı yapılıyor.

Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, sahipsiz köpeklere yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi.

Sokak Hayvanları Geçici Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni hizmete açtıklarını belirten Akbaba, şunları kaydetti:

"İlçemizde başıboş köpeklerin tamamını toplayarak kısırlaştırdık ve Bitlis'teki barınağa gönderdik. Şu an ilçemizde başıboş köpek bulunmamaktadır. Ekiplerimizin çalışmaları aralıksız sürüyor. En büyük sorunlarımızdan biri ise çevre il ve ilçelerden ilçemize hayvan bırakılmasıdır Ekiplerimiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte köylerde yürütülen aşılama çalışmalarına destek veriyor."

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Candost Arıkbaş ise "Isırılma vakalarının önüne geçmek, özellikle çocuklarımızı ve yaşlılarımızı korumak amacıyla sahada yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Toplum Sağlığı Merkezi ekiplerimiz köy köy gezerek tarama faaliyetleri yürütüyor. Isırılma vakalarında vatandaşlarımızın kuduz aşı takibini gerçekleştiriyor, ayrıca okullarda öğrencilerimize yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapıyor." dedi.

Kaynak: AA / Harun Nacar
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde

Şok polis detayı ortaya çıktı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Önümüzdeki 6 yılda Türkiye'deki doktor sayısı 350 bine ulaşacak

Türkiye'de kaç doktor var? Sayı verip hedefi söyledi
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi

Nişan sanıldı, gerçek başka çıktı
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Önümüzdeki 6 yılda Türkiye'deki doktor sayısı 350 bine ulaşacak

Türkiye'de kaç doktor var? Sayı verip hedefi söyledi
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
İstanbul 3 gün boyunca çöl tozunun etkisinde kalacak

Korkulan oldu, İstanbul'a geliyor! Bu hastalıkları olanlar aman dikkat