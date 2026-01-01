Bitlis'te yoğun kar nedeniyle bazı yollar ağır vasıtalara kapatıldı

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar geçici olarak ağır vasıtaların geçişine kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bölge ve il genelinde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Yoğun kar nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Baykan-Bitlis, Muş-Bitlis, Ahlat-Tatvan ve Reşadiye-Tatvan kara yollarının tır ve kamyon gibi ağır vasıtaların geçişine geçici olarak kapatıldığı bildirilen açıklamada, "Seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları, kurallara riayet etmeleri ve dikkatli olmaları, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları önemle duyurulur." ifadesi yer aldı.