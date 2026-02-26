Haberler

Bitlis'te yoğun kar yağışı

Bitlis'te etkili olan kar yağışı, şehir merkezi ve yüksek kesimlerde kalınlıkları 13 ve 25 santimetreye kadar ulaştırdı. İki köy yolu ulaşıma kapandı, ekipler müdahale ediyor.

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kent merkezinde kar kalınlığı 13 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 25 santimetre olarak ölçüldü.

Bitlis'te kar yağışı şehir merkezinde etkisini artırırken, 2 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Yetkililer, hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altına düşeceğini belirterek, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan meteoroloji verilerine göre; Bitlis'te kasım ve şubat ayları arasında toplam 601 santimetreye ulaşan kar yağışı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
