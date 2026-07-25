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Bitlis'te kale duvarına çarpan otobüsteki 5 kişi yaralandı

Bitlis'te kale duvarına çarpan otobüsteki 5 kişi yaralandı
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Bitlis'te belediye otobüsünün kale duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bitlis'te belediye otobüsünün kale duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyit Ali Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 13 M 0026 plakalı belediye otobüsü, kontrolden çıkarak kale duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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