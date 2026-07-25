Bitlis'te kale duvarına çarpan otobüsteki 5 kişi yaralandı
Bitlis'te belediye otobüsünün kale duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Bitlis'te belediye otobüsünün kale duvarına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seyit Ali Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 13 M 0026 plakalı belediye otobüsü, kontrolden çıkarak kale duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA