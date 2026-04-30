Bitlis'te İl Asayiş, Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı yapıldı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında İl Asayiş, Güvenlik ve İstihbarat Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde vatandaşın huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, güvenlik, asayiş hizmetleri, terör ve uyuşturucuyla mücadele, okul çevreleri, trafik güvenliği ve siber suçlar, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, metruk yapıların denetimi ile Van Gölü kıyı güvenliğine ilişkin tedbirler görüşüldü.

Toplantıya, 10. Tugay Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Doğanay Gözüm, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Göç İdaresi Müdürü Cihan Cavli, Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Yiğitcan Örikli ile ilgili kurum amirleri katıldı.