Bitlis'te sağanak heyelana yol açtı
Bitlis'te daha önce tahliye edilen iş yerlerinin bulunduğu bölgede, sağanak ve karla karışık yağmurun etkisiyle ikinci kez heyelan meydana geldi. Ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı, toprak ve taş parçaları iş makineleriyle temizlendi.
Bitlis-Diyarbakır kara yolunda geçen şubat ayında heyelandan zarar gören ve tedbir amacıyla boşaltılan iş yerlerinin bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi.
Ulaşımın kısa süreli aksamasına yol açan toprak ve taş parçaları, iş makineleriyle temizlendi.
Kaynak: AA / Şener Toktaş