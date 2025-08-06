Bitlis'te Hastanelerde Mesai Sonrası Poliklinik Hizmeti Başladı

Bitlis'te bazı hastanelerde mesai sonrası poliklinik hizmeti verilecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitlis, Tatvan ve Ahlat devlet hastanelerinde yaşanan hasta yoğunluğu nedeniyle bazı polikliniklerde mesai sonrası muayene hizmeti başladı.

İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, uygulamanın başlatıldığı hastaneleri ziyaret etti, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirten Güzeltaş, "Uygulamanın hayata geçmesiyle yaşanan hasta yoğunluğu azaldı. Güzel dönüşler alıyoruz. Destek veren herkese çok teşekkür ederim." dedi.