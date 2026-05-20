Bitlis "Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı" sürüyor
Bitlis'te düzenlenen 2. Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı, ikinci gününde ziyaretçilerini ağırlıyor. Stantlarda kurumların çalışmaları tanıtılırken, T3 Vakfı, Deneyap Atölyeleri, MTA, AFAD gibi kurumların tırları büyük ilgi görüyor. Okullar ve kamu kurumlarının bilimsel ve teknolojik projeleri sergileniyor, kitapseverler yayınevleri ve yazarlarla buluşuyor.
Valilik binası arkasına açılan stantları ziyaret eden kent sakinleri, kurumların yaptığı çalışmalar hakkında bilgi alıyor.
T3 Vakfı, Deneyap Atölyeleri, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), AFAD, Emniyet ve Jandarma tırlarının ilgi gördüğü fuarda, okullar ve kamu kurumları tarafından hazırlanan bilimsel ve teknolojik projeler sergileniyor.
Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit