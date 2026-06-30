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Bitlis'te derede kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

Bitlis'te derede kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
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Bitlis'in Mutki ilçesinde babalarıyla girdikleri derede akıntıya kapılan 3 kardeşten biri olan 12 yaşındaki Abdulaziz Şeflek için 103 kişilik ekip ve köylülerle arama çalışmaları devam ediyor. Olayda bir kardeş hayatını kaybetmiş, diğeri yaralanmıştı.

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü Köprübaşı mevkisinde girdiği derede akıntıya kapılarak kaybolan 12 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Dün saat 15.30 sıralarında babaları Bakır Şeflek'le girdikleri derede akıntıya kapılan 3 kardeşten Abdulaziz Şeflek için arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Çocuğun bulunması için yürütülen çalışmalara 8 Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Komando Timi, Jandarma Arama Kurtarma Timi, 5 güvenlik korucusu timi, 2 AFAD ekibi, UMKE ve İHH Bitlis Arama Kurtarma ekipleri ile dalgıçlardan oluşan 103 personel katıldı, köylüler de ekiplere destek verdi.

Derenin kenarında ve suda arama yapan ekipler, her noktayı dikkatle kontrol ederek çocuğu bulmaya çalıştı.

Derenin akış yönü olan Garzan Barajı bölgesinde de Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama çalışmaları yürütülüyor.

Olay

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yazıcık köyü Köprübaşı mevkisinde dün babaları Bakır Şeflek'le dereye giren 3 kardeş akıntıya kapılmıştı.

Babalarının ve çevredekilerin çabasıyla sudan çıkarılan Muhammed Enes Şeflek hayatını kaybetmiş, yaralı olan Fatih Şeflek ise hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
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