Bitlis'te 950 Fidanla 'Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı' Oluşturuldu

Bitlis Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenen fidan dikim programında, 'Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı'na 950 fidan toprakla buluşturuldu.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Ahmet Karakaya, Garnizon Komutanlığı koordinesinde oluşturulan "Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı"nda fidan dikim programına katıldı.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen programda, Vali Karakaya ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tahir Kılıç konuşma yaptı.

"Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen programda 950 fidan, toprakla buluşturuldu.

Programa, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, kaymakamlar, kurum müdürleri, askeri personel ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
