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Bitlis'te POMEM mezunları kep fırlattı

Bitlis'te POMEM mezunları kep fırlattı
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Bitlis POMEM'de eğitimini tamamlayan 407 polis adayı, düzenlenen törenle mezun oldu. Vali Karakaya, mezunlara hitaben polisliğin cesaret ve fedakarlık gerektiren bir görev olduğunu vurguladı.

BİTLİS'te Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 407 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Bugünden itibaren şanlı üniformanızı taşıyarak, aziz Türk milletinin huzur ve güvenliği için görev yapacaksınız. Sizler devletimizin vatandaşına uzanan şefkat eli, adaletin temsilcisi ve kamu düzeninin teminatı olacaksınız" dedi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene; Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, kurum amirleri, akademik ve idari personel ile mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

'POLİSLİK YALNIZCA MESLEK DEĞİL'

Mezuniyet töreninde konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bugünden itibaren şanlı üniformanızı taşıyarak, aziz Türk milletinin huzur ve güvenliği için görev yapacaksınız. Sizler devletimizin vatandaşına uzanan şefkat eli, adaletin temsilcisi ve kamu düzeninin teminatı olacaksınız. Polislik yalnızca bir meslek değil, cesaret, sabır ve yüksek bir vicdan gerektiren fedakarlık görevidir. Milletimizin güvenini kazanmanın yolu; hukuka bağlılıktan, tarafsızlıktan ve vatandaşımıza güler yüzle yaklaşmaktan geçer" dedi. POMEM Müdürü Rasim Açıköz ise öğrencileri yetiştiren eğitim kadrosuna teşekkür etti. Konuşmaların ardından Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak tarafından dua edildi. Dönem derecesi yapan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Törenin sonunda hep birlikte yemin eden 407 genç polis adayı, keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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